Londra metro saldırısı: Üçüncü zanlı gözaltına alındı

İngiltere polisi, başkent Londra'da Parsons Green metro istasyonunda gerçekleşen saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen üçüncü bir kişiyi gözaltına aldı.
Salı akşamı Galler'in güneyindeki Newport'ta çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 25 yaşındaki zanlının kimliği açıklanmadı.
Zanlılardan 21 yaşındaki Yahyah Farroukh ile 18 yaşındaki ismi açıklanmayan diğer zanlının gözaltındaki sorguları ise sürüyor.
Cuma sabahı Londralıların işe gidiş saatinde gerçekleşen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yaralanmıştı. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından üstlenilen saldırıda el yapımı patlayıcı kullanıldığı belirtilmişti.
Vagona yerleştirilen patlayıcının ise kısmen başarısız olduğu öğrenilmişti.
Cumartesi günü 18 yaşındaki zanlı, Londra'nın batısında bulunan Kent şehrine bağlı Dover liman bölgesinde, Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki diğer zanlı Suriyeli Yahyah Farroukh'un ailesinin, sığınmacı olarak Hollanda'da yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Farroukh'un ailesi Arap basınına konuşmuş, oğullarının adının metro saldırısına karışması nedeniyle şokta olduklarını anlatmıştı.
Ağabeyi, Yahyah Faroukh'un terörizmle ilgisi olduğuna inanmadığını, İngiltere'yi sevdiğini söylemiş, zanlının yengesi de Faroukh için, "karıncayı bile incitmezdi" açıklamasını yapmıştı.
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