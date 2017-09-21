Londra polisinden yapılan açıklamada, Londranın güneyindeki Thornton Heathte 17 yaşında bir erkeğin saldırıyla ilgili gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan kişilerle bağlantılı beş adresteki aramaların devam ettiği de kaydedildi.

Soruşturma kapsamında son olarak dün Gallerin güneyindeki Newport kentinde 48 ve 30 yaşlarındaki iki erkek, daha önce de 25, 21 ve 18 yaşlarında üç erkek gözaltına alınmıştı.

Parsons Green istasyonunda cuma günü yerel saatle 08.20de (TSİ 10.20) metro vagonuna bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

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