Londra'nın en genç başkanı: Nesil Çalışkan

Londra'nın 350 bin nüfuslu kuzey ilçesi Enfield'da yaşayan Türkiyelilerin sayısı 35 binin üzerinde. İngilizce'den sonra en çok konuşulan dilin Türkçe olduğu Enfield sokakları, Türkiyeli vatandaşların işlettiği onlarca kafe, restoran ve dükkanla dolu. Bu kültürel kaynaşma ortamı, yerel seçimlerin sonucuna da yansıdı. Kıbrıslı-Türk bir ailenin kızı olan Nesil Çalışkan, Enfield'ın yeni belediye meclisi başkanı seçildi. İşçi Partisi'nin yönettiği 63 kişilik Enfield Belediye Meclisi'nde karar merci oldu.
İLKLERE İMZA ATTI
29 yaşındaki Nesil Çalışkan, böylece Enfield Belediyesi Meclisi'nin ilk kadın başkanı, Londra'daki 32 yerel bölge içindeki "en genç başkan" ve farklı etnik kökenden gelen ilk başkan olarak, İngiliz siyasi tarihinde ilklere imza attı.
"TÜRKİYE'YE ÇOK YAKINIM"
Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Enfield'da doğup büyüyen Çalışkan, "Büyük annem ve büyük babam 48 yıl önce Kıbrıs'tan İngiltere'ye yerleşmiş. Yarı Türk yarı Kıbrıslı kökenli olduğum için, her iki ülkeyle de bağlarım çok kuvvetli" dedi. Yaz tatillerini hala Kuşadası'ndaki aile yazlığında geçirdiğini belirten Çalışkan, "Çocukken orada edindiğim dostluklar, kültürel deneyim beni bugüne hazırladı. Eşim ve ailesi de Türkiyeli. Dolayısıyla bu kültüre çok yakınım" dedi.
"Enfield Belediye Meclisi'nde Türkçe konuşan 20 kişi var. Alevi, Sünni, Kürt, Kıbrıslı... Hepsi çok çeşitli sosyal çevrelerden geliyorlar. Çünkü 350 bin nüfuslu Enfield halkı da aynen böyle" ifadelerini kullanan Çalışkan, Türkiyeli gençlerin İngiltere'de yönetime katılımının arttığını söyledi. Çalışkan, "Hem İngiliz kimliklerini hem de etnik kökenlerini benimsiyorlar. Farklı etnik kültürler burada engel değil zenginlik olarak görülüyor. Böyle bir toplumda büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
Enfield'ın belediyesinin ilk kadın lideri olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çalışkan, açlık, suç ve barınma konularına öncelik vereceğinin altını çizdi.
Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan Çalışkan, Enfield'de doğup büyüdü. 15 yaşından beri İşçi Partisi'nin seçim kampanyalarında yer aldı. Reading Üniversitesi'nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okudu. London School of Economics'de master yaptı. Siyasete atılmadan önce Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) de, sağlıkta eşitsizlik alanında çalışıyordu.
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