Londra Ulusal Tarih Müzesi 'Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafı'nı seçti

Londra Ulusal Tarih Müzesi, "Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafı" yarışmasında bu yıl birincilik ödülünü, boynuzu nedeniyle öldürülmüş bir siyah gergedanı görüntüleyen Güney Afrikalı Brent Stirton'a verdi. Beş buçuk yaşındaki bir fotoğrafçı da ödüle layık görüldü.

Brent Stirton'ın fotoğrafını çektiği gergedan, kaçak avcılar tarafından gece karanlığında öldürülmüştü.

Hayvanın boynuzu, kesilmesinin ardından çıkarılmıştı.

Stirton ise bu fotoğrafı, kaçak av üzerine araştırma yürütürken çekti.

Araştırması sırasında benzer 30 vaka ile karşılaştığını açıklayan fotoğrafçı şunları söyledi:

"İlk çocuğum Şubat ayında doğacak ve ben 48 yaşındayım. Bu konuda böyle geç kalmamın nedeni, gazeteci olarak şahit olduğum olaylar nedeniyle insanlığa inancımı, bir anlamda kaybetmiş olmam."

Bazı Asya ülkelerinde gergedan boynuzu, altından bile daha değerli.

Bu denli değerli olmasının nedeni ise boynuzun, kanserden böbrek taşına kadar, tedavi edici özelliği olduğuna yönelik yanlış inanç.

Batı Afrika kökenli bir türe ait gorilin beslenirken çekilen fotoğrafı ise "Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı" ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf, Hollandalı 18 yaşındaki Daniël Nelson tarafından Kongo'da çekildi ve 15-17 yaş kategorisinde yarışmaya alındı.

"Derin Düşünceler" isimli bu fotoğraf ise Peter Delaney tarafından çekildi ve "Hayvan Portreleri" dalında birinci oldu.

Uganda'daki Kibale Ulusal Parkı'nda dinlenen bir şempanzenin fotoğrafını çeken Delaney, Afrika'ya fotoğraf kariyeri yapmak için taşınmıştı.

İsmi "Yengeç Sürprizi" olan bu fotoğraf ise Avustralyalı Justin Gilligan tarafından Tazmanya'da çekildi.

Omurgasızlar kategorisinde ödüle layık görülen fotoğrafta, bir ahtapot, örümcek yengeci tarlasından kendine bir yiyecek seçiyor.

Tony Wu'nun "Büyük Buluşma" adını verdiği bu fotoğraf Memeli hayvanlar kategorisinde birinci oldu ve Sri Lanka'da çekildi.

Buz Canavarı isimli bu sıra dışı fotoğraf Fransız Laurent Ballesta tarafından Doğu Antarktika'da çekildi.

Bir buzdağının altını gösteren fotoğraf, çevre dalında ödül aldı ve aslında pek çok karenin birleştirilmesinden oluşuyor.

"Palmiye Yağı'ndan Sağ Kalanlar" isimli bu fotoğraf Amerikalı Bertie Gekoski tarafından çekildi ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı dalında sahibine ödül getirdi.

Borneo adasında çekilen karede, 3 nesil Borneo filinin, palmiye yağı için kesilen ağaçlar arasında ilerleyişi görülüyor.

"Martıların Tutunuşu" isimli bu fotoğraf ise İtalya'dan Ekaterina Bee tarafından çekildi ve 10 yaş ve altı kategorisinde birinci oldu.

Ekaterina yalnızca 5 buçuk yaşında.