Birkaç gündür Londra erken bir yaz yaşarken, güzel hava Türkiyeİngiltere ilişkilerine de yansımış görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da dün öğleden sonra, Bloomberg’in Queen Victoria Street 3 numaradaki yeni binasında, Guy Johnson’ın sorularını yanıtladı. 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, yeni dönemde kişi başına gelirin 25 bin dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Söyleşide faiz üzerinde özellikle duran Cumhurbaşkanı, gelişmekte olan ülkelerle Türkiye’yi kıyasladı ve faiz düştükçe reel faiz ile enflasyonun düşeceğine vurgu yaparak “Adımlarımızı buna göre atacağız” dedi. Ekonomi ve para politikalarına dair bazı sorulara 24 Haziran sonrası için konuşmanın şimdi erken olduğunu belirten Cumhurbaşkanı yine de ekonomi yönetiminin parlamento dışından olabileceğinin işaretini verdi. Soru üzerine ABD’de süren Hakan Atilla davasıyla Halkbank’a büyük haksızlık yapıldığını, ortada bir suç olmadığını ve Türkiye’nin beraat beklediğini dile getirdi.

Bloomberg çalışanlarının da epey ilgi gösterdiği söyleşi, yarım saat sürdü. Akşam üzeri Türk heyeti dışarı çıktığında, Londra’nın havası daha da ısınmıştı...

YATIRIMCILARLA YEMEKTE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şirket ve fon yatırımcılarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Bloomberg TV binasındaki basına kapalı yemeğe AXA, Bloomberg, Credit Suisse, Bluebay, Invesco, Goldman Sachs AM, Fidelity, LGIM, Morgan Stanley, Blackrock, Amundi, JP Morgan, ING, BAE Systems, Edentree, HSBC, Standard Chartered, EBRD, Deutsche Bank, Aviva, Rabobank, Threadneedle, Vanguard ve CitiGroup, Vitol ve Asthenius Capital yetkilileri, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.

İNSANSIZ ARACA TÜRK VE İNGİLİZ İMZASI

Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Katmerciler ve İngiliz Mira firması, diğer paydaşlar Savronik ve Delta ile insansız kara araçları alanında uluslararası işbirliğini öngören anlaşma imzaladı.