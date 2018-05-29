Londrina - Coritiba maçı ne zaman?

Londrina ve Coritiba, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. Londrina 8 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Coritiba 14 puanda ve 4. sırada. Londrina, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Coritiba, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 219 kodlu maçı oynayanlar; Londrina galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Coritiba galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Londrina son haftadaki Coritiba müsabasında 1-0 kazandı.

Coritiba ise Londrina maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Londrina, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Coritiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Coritiba, 2 gol atarken 4 gol yedi.