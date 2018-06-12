Londrina - Goias maçı heyecanı

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Londrina, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Goias takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. 12 puanlı Londrina 13. sırada bulunuyor, Goias 8 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Londrina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Goias son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Londrina kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Goias sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Londrina son hafta oynanan America Mineiro maçında 0-0 berabere kaldı.

Goias, Internacional karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Londrina, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Goias ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Goias, 6 gol atarken 9 gol yedi.