Londrina - Juventude maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Londrina, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Juventude takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Maç öncesi Londrina 12 puanla 11. sırada, Juventude 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Londrina son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Juventude, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 172. İddaa'da Londrina kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Juventude kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Londrina son hafta oynanan Vila Nova maçında 0-1 kazandı.

Juventude ise Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

Londrina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Londrina, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Juventude, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Juventude, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.