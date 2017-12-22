Long Island Iced Tea ismindeki, adından da anlaşılacağı üzere, buzlu çay üreten firma Bitcoin fiyatlarının roket hızında artmasından esinlenip adını Long Blockchain olarak değiştirerek kriptopara işiyle ilgilenen firmalara yatırım yapmak istediğini açıkladı.
Long Island Iced Tea hisseleri, isim değişikliğinden sonra 2.44 dolardan 9.49 dolara fırlayarak neredeyse 4 kat değer kazandı. Nasdaq kapanışında hisseler yüzde 183 değer kazanarak 6.91 dolardan işlem gördü.
Şirketten yapılan açıklamada kendi markalarıyla buzlu çay yapmaya devam edecekleri ancak öncelikli hedefin bundan böyle blokzincir teknolojisinin getirilerine yönelik iş fırsatları olduğu kaydedildi.
Bitcoin başta olmak üzere ethereum, litecoin, ripple ve benzeri pek çok kriptoparanın kalıcı olduğu düşünülse de uzmanlar ekosistem üzerindeki abartılı değerlenmeye dikkat çekiyor. Bitcoin fiyatları geçen hafta 20 bin dolar sınırına dayandıktan sonra bugün yüzde 30 değer kaybederek 14 bin dolar civarında seyrediyor.
Öte yandan içecek firması isim değiştirme konusunda ilk değil. Örneğin, Bioptyx ismindeki biyoteknoloji firması da şirket ismini Riot Blockhain olarak değiştirmesinin ve iş modelini bitcoin üzerine inşa edeceğini açıklamasından sonra rekor düzeyde değer kazanmıştı. Keza, küçük bir finans teknolojisi firması olan LongFin kuruluşu da blokzincir yatırımcılarına fon sağlayacağını açıkladıktan sonra 1 hafta içerisinde değerini yüzde 2600 arttırdı.
Kimi uzmanlar bu durumu 2000'li yılların başındaki dot.com balonuna ve bazı şirketlerin isimlerinin önüne elektronik ticareti simgeleyen 'e' takısını eklemesine de benzetiyor.
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