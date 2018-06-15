Longford Town - Drogheda United karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig maçında Longford Town ile Drogheda United, 15 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Longford Town 26 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Drogheda United 31 puanda ve 2. sırada. Longford Town son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Drogheda United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 160 kodlu maçı oynayanlar; Longford Town galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Drogheda United galibiyet oranı 2.80.

Longford Town önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 0-3 yenildi.

Drogheda United, Bohemians karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Longford Town, 18 gol attı ve 10 gol yedi.

Drogheda United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Drogheda United, 19 gol atarken 10 gol yedi.