Longford Town - Finn Harps maçı öncesi rakamlar

Longford Town ve Finn Harps, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 12 puanlı Longford Town 5. sırada bulunuyor, Finn Harps 11 puana sahip ve 6. sırada. Longford Town son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Finn Harps son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 407 kodlu maçı oynayanlar; Longford Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Finn Harps galibiyet oranı 2.70.

Longford Town son hafta oynanan St Patrick`s Ath maçında 2-0 yenildi.

Finn Harps, Sligo Rovers karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Longford Town, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 5 gol yedi.

Finn Harps, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Finn Harps 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.