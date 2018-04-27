Longford Town - Finn Harps maçı öncesi rakamlar

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Longford Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Finn Harps takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Longford Town 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Finn Harps 11 puanda ve 6. sırada. Longford Town son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Finn Harps, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 407 kodlu maçı oynayanlar; Longford Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Finn Harps galibiyet oranı 2.70.

Longford Town önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 2-0 yenildi.

Finn Harps ise Sligo Rovers maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Longford Town, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Finn Harps, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Finn Harps 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.