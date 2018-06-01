Longford Town - Galway FC sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig maçında Longford Town ile Galway FC, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Longford Town 20 puanla 6. sırada, Galway FC 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Longford Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Galway FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 169. İddaa'da Longford Town kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Galway FC kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Longford Town son hafta oynanan Shamrock maçında 2-4 yenildi.

Galway FC ise Dundalk maçında 4-1 yenildi.

Longford Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Longford Town, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Galway FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Galway FC, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.