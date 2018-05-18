Longford Town - Shelbourne rakamlar

Longford Town ve Shelbourne, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 18 puanlı Longford Town 6. sırada bulunuyor, Shelbourne 19 puana sahip ve 5. sırada. Longford Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shelbourne son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 285 kodlu maçı oynayanlar; Longford Town galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Shelbourne galibiyet oranı 2.50.

Longford Town son hafta oynanan Wexford Youths maçında 1-0 kazandı.

Shelbourne ise Cabinteely maçında 3-1 kazandı.

Longford Town, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Shelbourne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shelbourne, 4 gol atarken 6 gol yedi.