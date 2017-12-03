Los Angeles fuarı’nda startup geçidi

Dünyanın en büyük otomobil şovlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı’nda, teknoloji etkinlikleriyle otomobil fuarlarının aynı çatı altında buluşma durumu artarak devam ediyor. 31 modelin ilk kez sergilendiği ve SUV’ların öne çıktığı Los Angeles’ta tanıtılan 10 startup ise, markaların yanında gövde gösterisi yaptı. Bunlardan adres bulma problemine farklı bir çözüm sunan What3words, dünyayı her biri 3 metrekare boyutunda 57 trilyon kareye bölerek, her bir kareye 3’er kelimelik adres atıyor. GhostWave isimli bir başka startup’ta, araçların kör nokta algılama sistemlerinin başka bir şeritteki otomobilin kör nokta radarını iptal ederek olası bir trafik kazasını önlüyor.
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Los Angeles’ta tanıtılan bir başka startup olan GoKid de, okul servisi kullanmayan çocukları ile başka ailelerin çocuklarını okula götüren ebeveynlere, okula götürme sırasının hangi ailede olduğunu bildiriyor.
CORVETTE’İN 2’NCİ BAHAR
755 beygir gücündeki Amerikan’ın süper spor otomobili Corvette ZR1, Chevrolet’nin 50 yıl aradan sonra açılır tavanlı ikinci Corvette’i olarak dikkat çekiyor. 338 km/s hıza ulaşabilen otomobil, gücünü LT5 V8 motordan alıyor.
MACERACI ŞEHİRLİ SUV
Arazi araçlarındaki tecrübesini, şehirli SUV’lara aktaran Toyota, FT-AC konseptini sergiledi. Otomobil, sis lambalarının istenildiğinde el feneri olarak da kullanılabilmesi
gibi sıradışı çözümler sunuyor.
SON JAPON ‘JEDI’LAR
Nissan, yakın bir zamanda gösterime girecek ‘Star Wars: The Last Jedi’ filmi temalı araçlarını sergiledi. Markanın modelleri, filmdeki kullanılan uzay araçlarına benzer bir görünüme büründü.
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