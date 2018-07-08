Los Angeles Galaxy - Columbus Crew maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Los Angeles Galaxy, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Columbus Crew takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 22 puanla 14. sırada, Columbus Crew 30 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Columbus Crew, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 309 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Los Angeles Galaxy kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Columbus Crew sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Los Angeles Galaxy son hafta oynanan FC Dallas maçında 0-0 berabere kaldı.

Columbus Crew ise New York City FC karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Los Angeles Galaxy, 16 gol attı ve 16 gol yedi.

Columbus Crew, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Columbus Crew 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.