Los Angeles Galaxy - FC Dallas düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Los Angeles Galaxy, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü FC Dallas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 16 puanla 13. sırada, FC Dallas 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FC Dallas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 271. İddaa'da Los Angeles Galaxy kazanır 1.90, berabere biter 3.20, FC Dallas kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Los Angeles Galaxy önceki hafta FC Dallas mücadelesinde 5-1 yenildi.

FC Dallas ise Los Angeles Galaxy maçında 5-1 kazandı.

Los Angeles Galaxy, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 11 gol yedi.

FC Dallas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. FC Dallas, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.