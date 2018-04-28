Los Angeles Galaxy - RB New York maçı istatistikleri

Los Angeles Galaxy ve RB New York, 29 Nisan 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 10 puanla 9. sırada, RB New York 9 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RB New York, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, RB New York galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Los Angeles Galaxy önceki hafta FC Dallas mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

RB New York ise Philadelphia Union maçında 0-2 kazandı.

Los Angeles Galaxy, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

RB New York ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. RB New York, 3 gol atarken 5 gol yedi.