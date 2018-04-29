Los Angeles Galaxy - RB New York maçı istatistikleri

ABD MLS maçında Los Angeles Galaxy ile RB New York, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:30. 10 puanlı Los Angeles Galaxy 10. sırada bulunuyor, RB New York 9 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RB New York, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.10, RB New York galibiyet oranı 2.65. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Los Angeles Galaxy son haftadaki FC Dallas müsabasında 0-0 berabere kaldı.

RB New York ise Philadelphia Union karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Los Angeles Galaxy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Los Angeles Galaxy, kendi sahasında 6 gol attı, 8 gol yedi.

RB New York, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. RB New York, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.