Los Angeles Galaxy - Salt Lake maçı heyecanı

Los Angeles Galaxy ve Salt Lake, 10 Haziran 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 17 puanla 15. sırada, Salt Lake 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Los Angeles Galaxy son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Salt Lake son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 260 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Los Angeles Galaxy kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Salt Lake sahadan galip ayrılırsa 4.50 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Los Angeles Galaxy önceki hafta FC Dallas mücadelesinde 5-1 yenildi.

Salt Lake ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Los Angeles Galaxy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Los Angeles Galaxy, kendi sahasında 11 gol attı, 14 gol yedi.

Salt Lake, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salt Lake 5 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.