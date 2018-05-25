Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes sahaya çıkıyor

Los Angeles Galaxy ve San Jose Earthquakes, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 06:00. Los Angeles Galaxy 13 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken San Jose Earthquakes 9 puanda ve 19. sırada. Los Angeles Galaxy son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 134. İddaa'da Los Angeles Galaxy kazanır 1.50, berabere biter 3.60, San Jose Earthquakes kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Los Angeles Galaxy son haftadaki FC Dallas müsabasında 5-1 yenildi.

San Jose Earthquakes ise Minnesota Stars maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Los Angeles Galaxy, 8 gol attı ve 11 gol yedi.

San Jose Earthquakes, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Jose Earthquakes 11 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.