Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 123-104 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, sakatlığı yüzünden 23 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan draft 1 numarası Markelle Fultz'un parkeye adım attığı Denver Nuggets karşılaşmasını, 123-104 kazandı.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 7 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle oynadı. Çaylak Fultz, 14 dakikada 10 sayı ve 8 asist üretti. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt, 3 blokluk katkı yaptı.

Nuggets'ta Will Barton'ın 25 sayı, Paul Millsap'ın 16 sayı, 9 ribaunt ve Jamal Murray'nin 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LAKERS PLAY-OFF ŞANSINI KAYBETTİ

Detroit Pistons deplasmanından 112-106 mağlup ayrılan Los Angeles Lakers'ın, play-off umutları sona erdi. Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics'ten (17) sonra NBA'in 2. en başarılı takımı Lakers böylece üst üste 5. kez play-off'lara yükselemedi.

Pistons'ı galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 18 ribauntla "double double"a imza atan Andre Drummond taşıdı.

Lakers'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 11 ribaunt, Lonzo Ball da 15 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101

Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102