Los Angeles'ta Tuba Büyüküstün rüzgarı esti

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Posta’nın haberine göre, Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali, önceki gün görkemli bir törenle başladı. Culver City'de gerçekleşen ve 2 Kasım'a kadar devam edecek festivalin jürisine bu yıl Türkiye'den de bir isim katıldı.



