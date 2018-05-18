İstanbul Kâğıthane’de İsmihan (29) ve Duran Tongal (35) çiftinin 9 yaşındaki kızları Betül’e, 7 ay önce akut miyeloid lösemi (AMS) teşhisi konuldu. Kardeşi, anne ve babasının iliği uyumlu çıkmadı, TÜRKÖK’te ise uygun ilik bulunamadı. Dünya Kemik İliği Bankası’yla yurtdışından 3 kez ilik bulundu fakat birinde vericinin hamile olması, ikisinde de detaylı testte sorun çıkması nedeniyle nakil yapılamadı.

Kaynak ustası olarak çalışan baba Duran Tongal, kızı için sosyal medyada mücadele başlattı. 10 Şubat’ta da İstanbul’da oynanan Beşiktaş-Karabükspor maçında “Kızım için insanlardan kök hücre bağışı bekleyen bir babayım” yazılı pankart açtı. Betül’ün sosyal medyada paylaştığı videoyla yaptığı çağrısına, Haluk Levent’ten destek geldi. Levent AHBAP’ı harekete geçirdi, Betül için kampanya başlatıldı. Ancak yine ilik bulunamadı.

ANNEDEN YARI UYUMLU NAKİL

Doktorlar son olarak anne İsmihan Tongal’dan yarı uyumlu ilik nakli yapılmasına karar verdi. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne yatırılan Betül’e, 23 Mayıs’ta anneden yüzde 50 uyumlu ilik nakli gerçekleştirilecek. Küçük kıza moral vermek amacıyla Bülent Parlak, Cem Davran, Ebru Cündübeyoğlu ve youtuber Enes Batur gibi ünlüler video yolladı. Ünlüler, Betül’e iyileşince bir araya gelme sözü verdi. Kanser Savaşçıları Derneği küçük kıza bağışlanan saçlardan yapılan peruk, Beşiktaşlı futbolcular ise imzalı forma gönderdi.

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