Trabzon’da lösemi hastası Melek Narcı, peruk hayalini dile getirince Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nibet Baki harekete geçti. Baki, Aydın Kuşadası ilçesinde, kanserli hastalara ücretsiz peruk veren Kenan Kaya ile irtibat kurdu. Hayalinin gerçekleşmesi için 20 gün önce Kuşadası’na gelen Narcı, beğendiği uzun saçlardan oluşan bir peruğu taktı. Yüzü gülen Melek Narcı’nın, “Beni izleyen her perukçunun herkesin bizim gibi hastalara peruk hediye etmesini istiyorum. Umarım yaparsınız, umarım bizim gibi çocukları, ablaları mutlu edersiniz. Bütün hastaları mutlu edersiniz” demesi dikkat çekti. Çağrısı sosyal medyada yayılan Narcı, çağrısının sonucunu göremeden yaşama veda etti. Melek Narcı’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

ÇOK OLGUNDU

HT Egeli'de yer alan habere göre, Narcı’nın inşaatlarda çalışan babasını henüz 40 günlükken kaybettiğini, ablası, ağabeyi ve annesiyle yaşadığını söyleyen Dr. Nibet Baki, “Hayalleri vardı. En büyük hayali iyileştikten sonra diğer kanser hastalarına yardımcı olmaktı. Yaşına göre çok olgundu” dedi.