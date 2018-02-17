Geçen yıl 2 bin 500 liralık oyun konsolunu ailesi alamayınca bir hafta hıçkıra hıçkıra ağlayıp, yüksek ateşe yakalanan Ahmet Buğra, ailesinin durumun ciddiyetinin farkına varmasıyla isteğine kavuştu.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre o gün ateşi normale döndü ancak halsizlik ve iştahsızlık peşini bırakmayınca, annesiyle doktor doktor gezdi. Küçük bedeninden 7 defa kemik iliği alındı. 8’inci denemede bel kemiğinden alınan parça patolojide Ahmet Buğra’nın lösemi olduğuna işaret etti.

21 Kasım’dan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde küçük Ahmet Buğra, kemoterapi tedavisi görüyor. Ahmet Buğra, kemoterapi nedeniyle bir gecede saçlarını kaybetti. Vücudu tedaviye olumlu yanıt verdiği için kemoterapi tedavisi bir süre daha sürecek. Moralini hiç bozmayan küçük yürek, Enes Batur gibi olmak için ilk videosunu hasta yatağında çekti.

BANA NAZAR DEĞDİ

Hastalığını "Arkadaşlar bonus gibi saçlarım vardı, bana nazar değdi" diyerek anlatıyor. Buğra’ya tıp fakültesinin gönüllü öğencileri moral ziyaretlerinde bulunuyor. Takipçi sayısı arttıkça yeni bölümler için daha çok motive oluyor. Tek isteği ise Enes Batur’a ulaşmak.

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