Elazığ’da 12 yaşında yakalandığı lösemi kanseri hastalığını 3 yıllık mücadelenin ardından yenen 31 yaşındaki Ramazan Öner, hastanede tuttuğu günlüğünde yazdığı notlar ve şiirleri “Merhaba Yaşamak” adıyla kitap haline getirdi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre çocukluğunun en güzel yıllarını hastanede geçirdiğini ve oyun oynayan çocukları pencereden izlediğini anlatan Öner “Hastaneye gitmek için bir gün izin aldığım okuluma 3 yıl sonra dönebildim. Ben de hep ‘Ne zaman öleceğim’ diye korkuyla düşünüyordum. Babam benim için kaldırımlarda sabahlıyor, annem gizlice ağlıyordu.

Bu hastalıkla ailece mücadele ettiğimizi bir kez daha öğrendim” dedi. Dönüp 15 yıl geriye baktığında en büyük değerin güçlü olması olduğunu söyleyen Öner, kitabın lösemi hastalarına yol göstereceğini umduğunu kaydetti.

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Ramazan Öner

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