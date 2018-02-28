Çin'de tahmini olarak onuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar devam eden bir gelenek olan lotus ayaklara sahip olmak isteyen kadınlar, çok ufak yaşlardan itibaren ayaklarını bandajlamak, küçük ayakkabılara sığdırmak zorunda kalıyordu.

Küçük yaşta kız çocuklarının ayak kemiklerini kırarak çok ufak boyutta ayakkabılara sokmak ve ayak büyümesini engellemek amacıyla yapılan bir uygulama olan lotus ayak kadınların ayaklarının 8 cm kalmasına sebep oluyordu.

Lotus ayaklar kız çocuklarına 5 yaşında yapılıyordu. Çünkü gelişmekte olan ayak, daha çabuk şekilleniyordu. Yaşadıkları acılara rağmen kız çocukları geleneklere karşı çıkamıyordu.

Lotus ayaklar statü göstergesiydi Çin'de... Geçmişte, küçük ayakları olan kadınların güzel olduğu algısı vardı ve bu kadınların iyi bir eş bulma olasılıkları daha yüksekti.

1000 yıl sürdüğü tahmin edilen Çin geleneğinin aslında bir işkence yöntemi olduğunu da söylersek yanlış olmaz.

NE ZAMAN SONA ERDİ?

Güzellik sembolünden daha çok işkence gibi duran lotus ayak ya da ayak bağlama geleneği yirminci yüzyılda kadınların yürüttüğü kampanyalarla yavaş yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. 1912 yılında da tamamen yasaklandı. Ancak yasak olmasına rağmen bu gelenek bir süre daha küçük kız çocuklarına dayatılmaya devam etti.

O KADINLARA ULAŞTI

Yüzyıllardır ülkede statü ve zenginlik göstergesi olarak kabul edilen lotus ya da ayak bağlama adı verilen geleneğin son temsilcilerini ise Jo Farrel isimli fotoğrafçı kaydetti. 2005 yılından bu yana Çin'in Shandong, Yunnan ve Shanxi eyaletlerinde yaklaşık 55 kadını fotoğraflayan Farrel, ölmeye yüz tutmuş gelenekleri araştırmayı sevdiğini söyledi.

"Kadınların toplum tarafından kabul edilmek ve sevilmek için böyle acılı bir işleme kendilerini zorlamak zorunda olduklarını hayal etmek zor"diyen Jo Farrell son 13 yıl boyunca lotus ayakları araştırdı.

Geçmişte ayaklarını bağlatıp Farrel'in projesinde yer alan Wand Chun Rong'un torunu, büyükannesinin daha güzel olmak için lotus ayak geleneğine uyduğunu söyledi.

Farrel, ayaklarını bağlatan kadınlara "Geçmişe dönebilseydiniz, tekrar ayaklarınızı bağlatır mıydınız diye sorduğunda ise çoğunlukla hayır yanıtını aldığının altını çizdi.

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