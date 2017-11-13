Louvre Abu Dabi'de 2 gazeteciye gözaltı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapımına 1.3 milyar dolar harcanan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın açtığı ve 600 sanat eserine ev sahipliği yapan Louvre Abu Dabi'nin açılışı sırasında iki gazetecinin gözaltına alındığı ve 50 saat boyunca gözaltında kaldığı ortaya çıktı.



El Cezire'nin haberine göre muhabir Serge Enderlin ve kameraman Jon Bjorgvinsson, müzenin açılışı sırasında fotoğraf çekimi yaptıkları sırada gözaltına alınırken ikilinin Louvre Abu Dhabi'yi tasarlayan Fransız mimar Jean Nouvel ile röportaj yapmak için akredite oldukları öğrenildi.



BAE güvenlik güçlerinin, ikiliyi dış dünyayla temasa geçmeksizin 50 saatten fazla süresince gözaltına aldıkları ve 10 saat boyunca sorguladıkları öğrenildi.

Çalışanları gözaltına alınan RTS kanalı ise, "Çalışma arkadaşlarımızın gözleri bağlanmış, kameraları, bilgisayarları, harddiskleri ve diğer ekipmanlarına ise el konulmuş." Açıklamasında bulundu.

'Louvre Abu Dabi' projesi, 2007 yılında Fransa ile yapılan anlaşma sonucu başlatıldı. 2012'de yapılması beklenen resmi açılış, petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel kriz gibi nedenlerle ertelendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Louvre müzesinden de 300 eser kiralanan Louvre Abu Dabi, on yılın ardından Çarşamba günü kapılarını açarakeleştirmenlerden de iyi not aldı.

Louvre Abu Dabi