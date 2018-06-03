Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası’nın ardından Real Madrid’in başına geçeceği iddialarını yalanladı. Bir dönem ülkemizde de görev yaşan başarılı hoca, şu ifadeleri kullandı: “Kesinlikle Real Madrid’e gitmeyeceğim. Şu anda Dünya Kupası’na hazırlanıyoruz ve bu konuyu bir saniye bile düşünmedim. Real Madrid, Zidane’ın yerini doldurabilecek çok iyi bir teknik direktör bulacaktır. Ancak o kişi ben olmayacağım.”

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