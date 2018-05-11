Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 14 ülkeden LPG ithal etti. En çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, Norveç ve ABD oldu.
Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalışla 3 milyon 386 bin tona geriledi. Türkiye'nin 2016'da 972 bin ton olan LPG üretimi ise geçen yıl yüzde 4,4 artarak 1 milyon 15 bin tonla rekor kırdı.
İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI
Türkiye'nin LPG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,1 artarak 266 bin 368 tona çıktı. Geçen yıl 15 ülkeye LPG satışı yapılırken en çok ihracat yapılan ilk üç ülke Mısır, İsviçre ve Bulgaristan oldu. Geçen yıl LPG satışlarında en yüksek pazar payı yüzde 76,4 ile otogazda oluştu. Otogazı, yüzde 19,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG izledi. Türkiye'de geçen yıl dağıtıcı lisansı sahiplerince 3 milyon 117 bin ton otogaz LPG, 812 bin ton tüplü LPG, 151 bin ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece geçen yıl toplam LPG satışı bir önceki yıla göre yüzde 0,6'lık azalışla 4 milyon 080 bin ton olarak gerçekleşti.
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