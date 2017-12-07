Tanzanya doğumlu Lubaina Himid ırk politikaları ve köleliğin mirasını işlediği çalışmalarıyla ödülün sahibi oldu. Himid, İngiliz ressam Hurvin Anderson, Alman ressam Andrea Büttner ve İngiliz film yapımcısı Rosalind Nashashibi'nin de içinde olduğu iddalı isimleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, jüri tarafından oldukça olumlu eleştiriler alan Himid, Londra'daki Tate Britain müzesinin direktörü Alex Farquharson tarafından "sömürge tarihi ve ırkçılığın günümüzde nasıl sürdüğü konularında taviz vermeden mücadele eden isim" olarak yorumlandı.

Geçmiş yıllarda, Turner Prize ödülü genç sanatçıların isimlerini duyurabilmesi için bir araçtı, ancak geçen yıl gelen uygulamaya göre listede 40 yaşın üzerinde 2 aday eklendi.

Organizatörler 1991 yılında konan 50 yaşın altındaki sanatçıların katılabildiği kuralı bir kenara atarak yaşı yüksek sanatçılarada yer açtı.

Turner Prize ödülü 40 bin pound (yaklaşık 200 bin TL), kazanan 25 bin pound, kısa listede yer alan her bir sanatçı ise 5 bin pound kazanıyor.

1984 yılında J.M.W Turner tarafından başlatılan ödül, Britanya'nın en prestijli ve başarılı sanatçılarını seçiyor. 1990 yılından bu yana, genç sanatçıların kariyerlerinde yükselmelerine ve tanınmalarına yardımcı oluyor.

İngiltere'nin kültür şehri Hull'da yer alan Ferens Gallery'de sanatçıların eserleri sergileniyor ve Eylül ayından bu yana 90 bin kişi tarafından ziyaret edildi.