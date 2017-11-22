Lübnan Başbakanı Hariri istifasını askıya aldı

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki hafta önce Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında açıkladığı istifasını "geçici olarak askıya aldığını" duyurdu.

Hariri, istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu, ancak ikili görüşme sonrası "istifayı bekletmesinin istendiğini" açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hariri ülkeye döndükten bir gün sonra Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

Avn, Hariri'den istifasını yüz yüze iletmesinde ısrar etmiş, başbakanın bu kararı "tehdit altında" almış olabileceğini düşündüğünü belirtmişti.

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Hariri ise Suudi Arabistan'ın istifa etmesi yönünde kendisine baskı uyguladığı iddiasını reddediyordu.

Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, Suudi Arabistan'ı Hariri'yi Riyad'da ev hapsinde tutmakla suçlamıştı.

Başbakan Saad Hariri, 4 Kasım günü Suudi Arabistan ziyareti sırasında Lübnan'da can güvenliğinden endişe ettiği için görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.