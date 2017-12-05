Lübnan Başbakanı Hariri istifasını geri aldı!

Hükümet adına yapılan açıklamayı okuyan Hariri, "Hükümet, liderine pozisyonu ve istifasını geri alması nedeniyle teşekkür ediyor. Bütün siyasi bileşenler, kendilerini kardeş Arap ülkelerindeki çatışma, anlaşmazlık ve savaşlardan ayırmaya ve onların içişlerine karışmamaya karar verdi. Bunu Lübnan'ın ekonomik ve siyasi ilişkilerini için yapacaklar" dedi.

4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklayan Hariri, kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını dile getirmişti.

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