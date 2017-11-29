Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Başbakan Hariri görevini sürdürecek

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, ay başında Suudi Arabistan'da açıkladığı istifasını geçen hafta "geçici olarak askıya alan" Başbakan Saad Hariri'nin görevini sürdüreceğini söyledi.
Bugün başlayacağı İtalya ziyareti La Stampa'ya bir mülakat veren Avn, "Hariri başbakan olarak kalacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kesinlikle. Hükümetin içinden ve dışından tüm siyasi güçlerle yaptığımız istişareleri yeni bitirdik. Tam bir görüş birliği var."
Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkedeki krizin birkaç gün içinde tamamen çözülmüş olacağını da söyledi.
Gazetenin, "Fakat Hariri, Hizbullah'ın bölgesel savaşlardan geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Bu gerçekleşecek mi?" diye sorması üzerine ise Avn şunları söyledi:
"Hizbullah, hem Lübnan içinde ve hem de sınırlarımız dışında IŞİD teröristlerine karşı savaştı. Fakat terörle savaş bittiğinde Hizbullah savaşçıları ülkeye dönecek."
Avn, "Hizbullah'ın her şeyden önce İsrail saldırılarına karşı kurulmuş bir direniş gücü, bir halk direnişi olduğunun anlaşılması gerekiyor... Lübnan hiçbir zaman bir savaşı başlatan taraf olmadı. Lübnanlılar Hizbullah'ı bir savunma gücü olarak görüyor, terör örgütü olarak değil. Hizbullah'a yöneltilen terör suçlamaları kanıtlanmadı" diye de ekledi.
La Stampa Avn'a, "IŞİD'le savaştan, yeni bir Ortadoğu çıkıyor, İran'ın etkisinin daha güçlü olduğu bir Ortadoğu. Bu bir tehlike mi?" diye de sordu.
Avn buna yanıt verirken, "Suriye'de bir anlaşmaya doğru ilerleniyor. Evet, bir rejim değişikliği olacak ama savaşı kazanan kişiler gitmeyecek" dedi. La Stampa bu cümlenin sonuna eklediği yorumda, "bu kişilerin başında Beşar Esad'ın geldiğini" yazdı.
Lübnan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'daki reform projesiyle ilgili bir soruya ise "başka ülkelerin iç işlerine karışmamak" adına cevap vermeyi reddetti.
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