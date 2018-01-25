Lübnan'dan mülteci açıklaması

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin gelecek yaza kadar ülkelerine geri gönderileceğini belirtti.
Devlet Bakanı Merabi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'ın 980 bin civarındaki Suriyeli mülteciyi daha fazla barındıracak durumda olmadığını söyledi.
AA'nın haberine göre, Suriyeli mülteciler dosyasının en geç yaza kadar kapanacağını vurgulayan Merabi, "Lübnan'daki tüm siyasi taraflar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda hemfikir ve bu yönde ortaklaşa çalışıyor." dedi.
Uluslararası toplumu, Lübnan'daki mültecilere karşı sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan Merabi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) kayıtlı Suriyeli mültecilere yapılması gereken yardımın şimdiye kadar sadece yüzde 45'inin sağlandığını dile getirdi.
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunu "felaket" olarak niteleyen Merabi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısı geçen yıllarda 1,5 milyonu geçti. Ülkeye yasa dışı giren veya kayıt yaptırmamış olanlar bu sayıya dahil değil. Lübnan'ın gelişmiş ülkeler ile kıyaslanması doğru değil. Kendi halkının yüzde 35'i aşırı fakirlik içinde yaşayan ve 80 milyar dolar borcu olan Lübnan devleti, Suriyeli mültecilere daha fazla ev sahipliği yapamayacak."
Bakan Merabi, Suriyeli mültecilerin, ülkelerindeki güvenli bölgelere dönmeleri konusunda gerekli işlemlerin yakında başlatılacağını kaydetti.
LÜBNAN'DAKİ SURİYELİ MÜLTECİLER
BMMYK Sözcüsü Lisa Ebu Halid, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e gerilediğini söylemişti.
Lübnan'da 2011'den bu yana yaklaşık 49 bin Suriyeli mültecinin BM'nin yerleştirme programına dahil olduğunu ve bu kapsamda ABD, İsveç ve Fransa gibi ülkelere gittiğini söyleyen Ebu Halid, binlerce Suriyelinin de resmi veya kaçak yollarla diğer ülkelere geçtiğini, bu nedenle Lübnan'daki sayının azaldığını vurgulamıştı.
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Beka Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda yaşıyor.
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