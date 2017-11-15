Lübnan Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 16 Kasım 2017 tarihinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil’le Ankara’da biraraya gelecektir. Görüşmede ikili ilişkiler, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular ele alınacaktır" ifadesine yer verildi.

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