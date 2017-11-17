Lübnan, Hariri'nin Fransa'ya gidiş nedenini açıkladı!

Riyad ziyareti sırasında görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, neden istifa ettiği ve Suudi Arabistan'da zorla alıkonulup konulmadığına dair dair spekülasyonlara neden olmuştu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hariri, Arap bölgesiyle ilişkileri ve Lübnan'ın geleceğini tartışmak için Suudi Arabistan'da kaldığını söyledi.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI BASSIL MOSKOVA'DA AÇIKLAMADA BULUNDU

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil de bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, 4 Kasım'da başbakan olarak ziyaret ettiği Riyad'da istifa eden ve sonrasında Lübnan'a dönmeyen Saad Hariri'nin Fransa'ya yaptığı ziyaretin güvenli bir şekilde Beyrut'a geri dönmesi amacını taşıdığını söyledi.

Bassil, Lübnan'ın her türlü dış müdahale girişimlerine cevap vereceğini, bağımsızlıklarının satılık olmadığını söyledi.

Başlıca amacın şu anda Hariri'nin özgürlüğüne herhangi bir şart veya kısıtlama getirmeksizin Lübnan'a geri dönebilmesinin olduğunu söyledi.

Rus Interfax ajansının haberine göre bugün Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşen Bassil, "Bazı taraflar Lübnan'ın liderini yerinden etmek için bazı güçleri kullanmaya çalışıyor" dedi.

Interfax, Bassil ile görüşen Lavrov'un da Lübnan'ın sorunlarını yabancı müdahalesi olmadan çözmesinden yana olduğunu söylediğini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri de twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Daha önce de söz verdiğim gibi, Lübnan'a döneceğim." demişti.

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