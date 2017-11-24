Lucas Lima hangi takıma gidecek? Felipe Melo'dan Lucas Lima açıklaması

Melo'dan Lucas Lima açıklaması geldi...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre kulübüyle Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Lucas Lima, ya Palmeiras ya da Fenerbahçe'ye gidecek. Santos'ta kadro dışı bırakılan ve taraftarın tepki gösterdiği Lima için Felipe Melo oyuncuya destek çıktı.

''LIMA GELİRSE SAHİP ÇIKARIZ''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Melo, ''Geçmiş geçmişte kalır. Profesyonel futbolcuların yapması gereken en önemli şey bu. Kendi menfaatini düşünmek zorunda. Lima eğer Palmeiras'a gelirse onu kucaklarız. Çok kaliteli bir futbolcu ve bize çok katkı sağlayacaktır.'' dedi.

Dört sezondur Santos forması giyen Lucas Lima, 2017 sezonunda 43 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

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