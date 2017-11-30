Lucas Lima Palmeiras'a transfer oldu

Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras, Santos'la sözleşmesi sona erecek Lucas Lima ile anlaştığını resmen duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken Lucas Lima'ya 'Hoş geldin' denildi.

2014 yılından bu yana Santos'ta forma giyen Lima ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın adı anılıyordu. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Felipe Melo da Lucas Lima'yı kulübe davet etmişti.

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