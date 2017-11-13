Lucescu'dan Arnavutluk maçı yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk maçının ardında şunları söyledi:
"Hazırlık maçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni arkadaşları görmek istiyorduk, onun için güzel bir maçtı. Fizik olarak iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda oyunun hakimiydik, domine ettik. Sonuçta 3 kere kalemize geldiler, 3 gol yedik. Bu seviyedeki bir ekip için çok tabii ki bu. Ofansif yönden baktığımızda, iyiydik. Bu maçın amacı, siz de biliyorsunuz, maksimum genç oyuncuyu oynatabilmekti."
EROL ALKAN KONUSU
"Bir geçmişim, bir ismim var. Erol konusunda bir şüpheniz varsa, bir kanıt varsa... Ben bundan 2 hafta önce bir televizyon programında, 2-3 sene önce U21'de oynayanları görmek istiyorum dedim. Erol'u Dordrecht maçında gördüm, hoşuma gitmedi, orta sahada oynuyordu. Çağırdım, görmek istiyordum. Görmek istememde bir sakınca yok herhalde. Milli Takım hocaları, geleceğine inandığı oyuncuları çağırabilir. Bunu yapamazsa, seçimleri nasıl yapacak? Erol Erdal Alkan iyi bir oyuncu, genç, Türk. Umut ediyorum ki ligine dönecek ve daha iyiye gidecek. Ligimizde oynayan çok genç oyuncu yok. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, doğru değil bu. Menajerler falan bugün bana söylenen. Bunu yazanın başkalarıyla problemi varsa... Bu konunun peşini bırakmayacağım ve dava açacağım. Ben hiçbir menajer falan tanımıyorum, bir temasım yok."
"AKLINIZDA BİR OYUNCU VARSA SÖYLEYİN"
"Kulüp antrenörlüğü ile milli takım seçiciliği farklıdır. Şimdilik oynadığımız maçlarda oyunu kontrol ettik. Eğerlerle konuşmanın anlamı yok. Yeni, genç bir takım yapılmak isteniyor. Bu, zaman isteyen bir şey. Ben de bunun için buradayım. Yunus, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Emre Akbaba... Bunların hepsi 10 numara oynayan oyuncular. Bunların hepsini aynı anda nasıl kullanabilirim? Başka oyuncu yok, bulduğum bu oyuncular en iyileri. Başkası varsa hemen çağıralım. Aklınızda biri varsa söyleyin. Çağlar da hatalar yapıyor, yapmıyor değil. Ama her maç üzerine koyarak gidiyor."
GÖREVDEN ALINACAĞI YORUMLARINA CEVAP
"Çok büyük tecrübem var. Tepkiler bana dokunmuyor. Ben ne yapacağımı bilen birisiyim."
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