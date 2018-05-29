A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran'ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçı değerlendirdi. Lucescu, deplasmanda oynamış gibi hissettiğini söyleyerek, "İranlı seyirciler çok fazlaydı ve güzel bir ortam oluşturdular. Güzel bir maçtı. Onların Dünya Kupası hazırlığı için, bizim de yeni kurulan ekibimizi görme adına güzel bir karşılaşma oldu. Gelecek maçlarımızda bu basın odasını daha kalabalık görmek istiyorum. Ben güzel bir ekip kuruyorum, lütfen siz de bizi takip edin. İran'ın da iyi bir Dünya Kupası geçireceğini düşünüyorum. Milli takım yeni bir ekip, yeni doğan bir ekip. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday bu ülkede oynayacak milli takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Çağlar 20 yaşında, Yusuf 21 yaşında, Cengiz aynı şekilde. Bu oyuncuların Türk halkının desteğine ihtiyacı var. Mehmet Topal'ın dışında hepsi genç bir ekip. Karakterli oyunculardan bir ekip oluşturacağıma söz verdim ve ben bu sözü tutmak istiyorum" dedi.
"CENK MİLLİ FORMAYI SEVDİĞİNİ GÖSTERDİ"
İran'ın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Son 10 maçta bir kez yenildiler. Fizik olarak hazırlardı ve aynı zamanda teknik olarak iyi durumdalar. Uzun zamandır beraber oynuyorlar. Biz de dersimize iyi çalıştık. Onları nasıl durdurabileceğimize iyi çalıştık ve bunu yaptık. Defans hattından çok memnunum. Kaan ve Çağlar ilk kez birlikte oynadılar. Okay ve Mehmet'ten de çok memnunum. Onlar da defansa büyük katkı yaptı. İyi ataklar hazırladık. İlk yarı 15 dakikanın sonunda 4-0 da olabilirdi. Kaçırdık ama hiç olmazsa oraya kadar gelebildik, bu da önemliydi. Oyuncu grubumdan çok memnunum. Karakterli bir oyun gösterdiler. Umut ediyorum ki bu arkadaş ekibimle gelecek senelerin güzel bir ekibini kuracağız. Cenk'i tebrik etmek gerek. Sadece 2 golünden dolayı değil. Burada olduğundan dolayı. Çünkü Cenk de diğerleri gibi yapabilirdi ama geldi ve milli formayı sevdiğini gösterdi. Bizimle kalmak istemesi güzeldi. Serkan ve Tarkan'ı da tebrik ediyorum, onların da ilk maçları. Eminim daha da devam edecekler" diye konuştu.
QUEIROZ: BÖYLE MAÇLARA İHTİYACIMIZ VAR
Carlos Queiroz bu tip maçları oynama ihtiyaçları olduğunu belirterek, "2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde böyle maçlar oynamaya ihtiyacımız var. Oyuncularımız karşılaşmada belli noktalarda konsantrasyon eksikliği yaşadı. Biraz daha olgunlaşmamız lazım ama maçta 20. dakikadan sonra pozisyon bulmaya başladık. Bu, gelecek adına iyi bir sinyal. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Takımın performansından memnunum" dedi.
Eksiklerini kapatmaya çalışacaklarını belirten Queiroz, "Üst düzey hazırlık maçları oynayarak eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Şu an kadroda 24 oyuncu var. Bir kısmı yerel liglerde oynuyor. Bazı oyuncularımız ise yurt dışında zor ve yorucu liglerde forma giyiyorlar. Kampta çok çalışıyoruz. Ekip olarak Dünya Kupası öncesinde değişik taktikler ve sistemler deniyoruz. Daha fazla hazırlık maçı oynamamız gerek. Oyuncularımın performansından mutluyum. Gösterdikleri performansla bize gelecek adına umut veriyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.
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