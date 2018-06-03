Lucescu'dan Cenk Tosun'a uyarı

Tunus’la oynanan hazırlım maçında taraftarla tartışıp kırmızı kart gören Cenk Tosun’a bir uyarı da hocası Mircea Lucescu’dan geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Rumen çalıştırıcının, golcü oyuncuyla maçın ardından yaptığı konuşmada “Biz profesyonel insanlarız. Ailenin orada böyle bir şey yaşaması tabii ki üzücü ama bu konuda takımın kaptanlarından birisi olarak daha sakin ve dikkatli davranmalıydın. Bu hareketinle hazırlık maçında da olsa kırmızı kart görüp takım arkadaşlarını yalnız bıraktın. Bu, resmi bir maç da olabilirdi” dediği öğrenildi. Cenk’in de hocasından özür dilediği ve böyle bir davranışı bir daha asla tekrarlamayacağı kaydedildi.

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