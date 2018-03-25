Habertürk Spor'un haberine göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti karşısındaki futboldan ve alınan galibiyetten genel olarak memnun kaldı. Luce, maçtan sonra soyunma odasında öğrencilerine performanslarından dolayı teşekkür etti.

Rumen hoca, Milli Takım yetkilileriyle yaptığı değerlendirmede ise ‘eksiklerinin’ bulunduğunu ve henüz yolun başında olduklarının altını çizdi. Kafasında disiplinli, çok çalışan ve sürekli zorlayan, yeteneklerini de takım için yansıtan bir ekip kurmak olduğunu ifade eden Lucescu’nun “İyi oynadık ama bu futbol yetmez. 90 dakika rakip üzerinde baskı kuran, karakterini sahaya yansıtan bir ekip olmalıyız. Ben bunun için çalışıyorum. Ama önümüzde uzun bir yol olduğunun da bilincindeyim. Gençlerin zamana ihtiyacı var. Hemen bu seviyelere adapte olmalarını beklemiyorum. Gençlerle tecrübeli isimleri kaynaştırıp başarılı olmayı arzuluyorum” dediği bildirildi.

‘TOPAL ve GÖNÜL YAKINDAN İLGİLENİYOR’

Milli Takım düzeyinde bir anda yaşanacak radikal bir değişimin sıkıntı yaratabileceğini de vurgulayan Lucescu, “Gençlerin, tecrübelilerin deneyimlerinden faydalanması lazım. Bazen yeni gelen oyuncular, işler kötüye gittiğinde sahada nasıl reaksiyon vereceklerini bilmezler. Bu yüzden onların deneyimlerine ihtiyaç var. Bu konuda da çok şanslıyım. Mehmet Topal, Gökhan Gönül gibi isimler hepsiyle yakından ilgileniyorlar” sözleriyle sevincini ifade etti.