Lucescu'dan Sumudica'ya: ''Süper Lig'in en iyisi Başakşehir''

Lucescu, Başakşehir'i yere göğe sığdıramadı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kayserispor’un hocası Sumidica ile hasret gideren Lucescu, A Milli Takım’daki öğrencileri Deniz Türüç ve Atila Turan’ın yanı sıra S.Donetsk’ten öğrencisi Kucher’le de görüştü. Sumudica, “Lucescu ile öncelikle aynı köylüyüz. Futboldaki idolüm, teknik direktörüm ve antrenörlükteki bir hocamdır. Oyuncularımı tebrik etti. Bugün Türkiye’nin en iyi ekibine karşı çok iyi maç çıkardığımızı söyledi. O da bana yeter’’ dedi.

Lucescu, Abdullah Avcı’yı da Başakşehir’in ligdeki performansı nedeniyle tebrik etti.

SUMUDICA: ''BAZILARINA GÖRE KAFAM KIRIK''

Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Kayserispor’un hocası Marius Sumudica, Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

Rumen hoca, “Adebayor koluyla gol attığı için özür diledi” derken, Togolu yıldız bunu yalanlamıştı. Sumudica, “Bütün tribünler ıslıklayınca maç bitiminde kendisi bütün stattan özür diledi. Bazıları bana kafası kırık diyorlar. Benim kafam, futbol için kırıktır. Trabzonspor maçında da penaltımız verilmemişti. Hakem ile aynı uçaktaydık. Geldi, benden özür diledi. Ama bu özür bana 2 puan getirmiyor” açıklamasında bulundu.

Sumudica - Lucescu

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