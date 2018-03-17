Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanını birçok isim yerinde takip etti. Bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynanan maçları yerinden takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi de kaçırmadı. Lucescu'ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Rumen teknik adam, Karadağ ve İrlanda ile oynanan hazırlık maçı kadrosunu dün ilan etmişti.



Bu önemli derbiyi ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

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