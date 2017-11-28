Lucescu, Kayseri'de Sumudica ile görüştü

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayseri'de oynanan Süper Lig'in kapanış maçı sonrası Sumudica ile buluştu. Romanya'dan eski öğrencisi olan Kayserispor'un teknik direktörü Sumidica ile hasret gideren Lucescu, Medipol Başakşehir karşısındaki futbol nedeniyle takımı tebrik etti.
Kayserispor-Başakşehir maçını tribünden izleyen Lucescu, oturduğu şeref tribününde karşılaşma boyunca not tuttu. Lucescu maç bitiminde de her iki takımın soyunma odasını ziyaret ederek, Marius Sumudica ve Abdullah Avcı'yı tebrik etti. Rumen teknik direktör, sarı kırmızılı takımın soyunma odasında Dinamo Bükreş takımından eski oyuncusu ve antrenör yardımcılığını da yapan Sumudica, Rumen antrenör Christian Petre, Gabriel Margarit kondisyoner Camel Barbulescu, kaleci antrenörü Valentin Covaciu ile koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Lucescu, A milli takımdaki öğrencileri Deniz Türüç ve Atila Aslan'ın yanısıra Kucher'le de ayrı ayrı görüştü.
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, ziyaret sonrası Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada;
''Mircea Lucescu soyunma odasına kadar geldi, çünkü öncelikle biz aynı köylüyüz. Benim futboldaki idolüm, teknik direktörüm ve antrenörlükteki bir hocamdır. Oyuncularımı tebrik etti. Bugün Türkiye'nin en iyi ekibine karşı çok iyi maç çıkardığımızı söyledi. O da bana yeter'' diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.