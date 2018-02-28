A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların 2-2 berabere kaldığı maçı izledi.

Tesislerde dün de TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların maçını takip eden Lucescu, organizasyonla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu oyuncuları buraya çağırırken çok fazla maç izlendi. Takımları ve oyuncuları takip ettik. Batı'dan büyük ağırlıkta oyuncu var. Liglerde Doğu'dan çok fazla kulüp olmamasının da etkisi var bunda. Bu yaptığımız karma etkinlikleri sürdüreceğiz çünkü ben Türk futbolcularının potansiyeline güveniyorum. Buralardan bir şey çıkaracağız." diye konuştu.

Tecrübeli futbol adamı, "Çok iyi ve faydalı bir etkinlik oldu. Hedefimiz Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de oynayan futbolcuların düzeyini görmekti. Hali hazırda milli olan oyuncularımızla seviye farklarını karşılaştırmak için güzel bir imkandı. Burada etkinliği, potansiyeli görmek için yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

YİĞİT: İKİ AYLIK BİR SÜRE İÇİNDE HER TAKIM 6-7 DEFA İZLENDİ

Riva'daki organizasyona davet edilen oyuncuların iki aylık bir süreçte belirlendiğini aktaran 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nedim Yiğit ise şunları kaydetti:

"254 maç takip edildi. İki aylık bir süre içinde her takım 6-7 defa izlendi. Bu çocuklar, 12-16 yaş aralığından beri bildiğimiz futbolcular. Ben de ülkenin oyuncu potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bunu geliştirerek işin içine daha fazla kulübün katılmasıyla bu artacaktır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki kulüplerin daha aktif olmasıyla bizim çok büyük bir havuzumuz olacak."