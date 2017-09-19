Lucescu, yabancı sınırıyla ilgili olarak Rusya'da ne demişti?

Tartışma Mircea Lucescu ile başlamadı aslında. Rumen hoca gelmeden yaklaşık 6 ay önce, bayrağı açan Bülent Uygun’du. ”Gaziantepspor’un Kurtuluş Savaşı’nı veriyoruz” dediği günlerdi ve İstanbul’da Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmışlardı. Şöyle demişti Uygun; "Soyunma odasında İngilizce konuşmak zorunda kalıyoruz. Yabancı çöplüğü oldu ülke. İstiklal Marşı okuyacak adam kalmadı. Eserinizle gurur duyun. Türk futbolunu bitiriyoruz."

Sahada 2 (iki), yedekte 5 Türk oyuncusu vardı o gün. Rakip 11’in yedisi Türk oyuncularken… Eleştiri, yönetim fikri/transfer stratejisine değil, sisteme yönelikti.



O ses, o gün cılız kalmıştı. 11 puanla son sırada aldığı Gaziantepspor, 2. yarıda sadece 15 puan toplayıp küme düştü. Bülent Uygun ayrıldı. Kısa süre sonra, ortalama 9 yabancıyla ilk 11 yapan Osmanlıspor’un başına geçti. Sınır eleştirisi durulmuştu.

Sonra Fatih Terim’in yerine gelen Mircea Lucescu, daha ilk toplantıda, yabancı sınırının Türk futboluna zararıyla başladı konuşmasına. Devamında Kartal Yiğit’e şöyle demişti;

"Antalya maçında Beşiktaş’ın sadece 3 Türk oyuncusu vardı sahada. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım olmadı. Fenerbahçe ve Başakşehir de öyleydi."

Adını anmadığı Galatasaray’da da durum farklı değildi. Lige fırtına gibi başlayan sarı kırmızılı takım, Kayserispor’a ilk hafta 4 atarken sadece Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz’di sahadaki Türkler. Üstelik transfer bitmemişti.

Lucescu’nun çıkışı, Cumhurbaşkanı’nın da “İşi bitmiş futbolcuları almanın doğru olduğuna inanmıyorum” açıklamasına gelene dek, yeterince güçlü destek bulmuştu zaten. Türk futbolunun kanaat önderi olarak görülen, hatta gelecekte federasyon başkanı adaylığını açıklayan isimler de, “Eskiden sınırsız oldum diyordum, şimdi sınırı savunuyorum.” demişti ve

futbol yöneticileri, kademeli sınır (kontenjan indirimi) hazırlığını medyaya sızdırdı.

Peki, alevi üfleyen Lucescu, daha bir yıl önce Zenit’e gittiğinde, Rusya’nın yabancı sınırı hakkında ne düşünüyordu?

Rus Haber Ajansı TASS’a verdiği demeçte, Lucescu, sınırlamanın rekabeti öldürdüğünü savunuyordu. Rusya Ligi’nde, 6+5 kuralı uygulanıyor. Kurala göre, sahada aynı anda, en fazla altı oyuncu bulunabilir.

Rusya Ligi’ne “Mutko Ligi” (Mutko-Rusya Fedederasyonu Asbaşkanı)- diyen Zenit’in bir önceki teknik direktörü Portekizli Andre Villas-Boas, bu sınırlamanın en faal destekçilerinden biriydi. Oysa selefi tam aksi fikirdeydi. Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’nda, Rusya’nın elde ettiği sonuçlar bunun göstergesi, dedi. (İngiltere ile 1-1, Galler ve Slovakya’ya mağlup. Gruptan çıkamadı.)

Lucescu; “Rus futbolcular, sadece pasaportlarında Rusya yazdığı için ilk 11’de oynamaya başladılar, gelişmeye ihtiyaçları kalmadı. Ne yazık ki, sınırlama rekabeti yok etti. Oysa bu sporun özüdür. Açıkçası, bu sınırın kabul görmesi, yerel oyunculara destek amaçlı, ama bu iki ucu keskin bir kılıçtır. Oyuncular, vazgeçilmez olduklarını düşünebilir, rekabeti kaybedersiniz, ve bu çok kötü bir durum...”

“Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olan en güçlü kulüpler, yabancı sınırı olmayan liglerde ve sıkça kendi yetiştirdikleri ile oynuyorlar. Aynı zamanda milli takımları da gayet güçlü.”

“Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, Rus takımlarıyla kıyaslandığında, daha fazla seçeneğe sahipler. Bu üretime de uygundur. Bir oyuncu iyi durumdaysa, oynamak ve gelişmek istiyorsa, tabiyetine bakılmaksızın oynayabilir.”

“Rekabet, uyruk gözetmeden, her futbolcu için gelişimin ön koşuludur. Oyuncuları geliştirmek için, 2. Lig, diğer kulüpler var. Gelişime ihtiyaç duyan futbolcularla Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek zordur. Seçiminizi yapın: şu an, burada, iyi sonuçlar mı istiyorsunuz, oyuncu geliştirmek mi?”

Ne yazık ki, Rusya’da “genel kabul görmüş gerçekler” olarak sunulanlar, Türkiye’de farklı savunulabiliyor. Belçika, İzlanda ya da ters içerikli İngiltere’yi örneklemek dahi gereksiz.

Çünkü, bir başka ülke takımın başında “yabancı” olduğunu unutarak “yabancı sınırını” savunan kişi Mircea Lucescu, Türkiye’nin Rumen teknik direktörü…