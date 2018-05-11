Luch Vladivostok - Krylya Sovetov maçı ne zaman?

Luch Vladivostok ve Krylya Sovetov, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Luch Vladivostok 37 puanla 18. sırada, Krylya Sovetov 82 puanla 2. sırada bulunuyor. Luch Vladivostok, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Krylya Sovetov, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 199. İddaa'da Luch Vladivostok kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Krylya Sovetov kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Luch Vladivostok son hafta oynanan Krylya Sovetov maçında 0-5 yenildi.

Krylya Sovetov ise Luch Vladivostok karşılaşmasında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Luch Vladivostok, 21 gol attı ve 18 gol yedi.

Krylya Sovetov ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Krylya Sovetov, 28 gol atarken 14 gol yedi.